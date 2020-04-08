عرقاب لـ”النهار”: لن يكون هناك انقطاع في الكهرباء لا بسبب الوباء ولا في الصيف

طمأن وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي لا بسبب الوباء، ولا في الصيف.

وأعلن الوزير في تصريح خص به “النهار”، تضامنه مع سكان البليدة.

كما حيا عرقاب، عمال الطاقة، واصفا إياهم بجنود الجزائر، حيث يسهرون على مضاعفة الانتاج في هذه الظروف الصعبة.

وثمن وزير الطاقة، جهود أسرة الإعلام، العاملة في الميدان، حيث تقوم بدور كبير في ظل ازمة كورونا، وهي ترد على الاشاعة بمواقع تواصل الاجتماعي.

وقال عرقاب ” شكرا لوسائل الاعلام للوقوف معنا وتوصلها قرارت المسؤولين الى المواطن”.