عرقاب لـ “النهار”: مشروع منجم غار جبيلات قيد الدراسة والنتائج ستظهر شهر سبتمبر”

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في تصريح لـ “النهار”، بأن مشروع غار جبيلات لاستخراج الحديد الخام، سيرى النور، شهر سبتمبر المقبل، حيث لا يزال هذا المشروع العملاق قيد الدراسة من قبل الشركاء الصينيين وكذا المجمعات الجزائرية، في مقدّمتها مجمّع مناجم الجزائر “منال”.

ويعدّ مشروع استخراج خام الحديد بمنجم غار جبيلات، شرق ولاية بشار، من بين أهم المشاريع التي أعلن عنها الرئيس تبون، بعد أيام قليلة من انتخابه رئيسا للجمهورية، لما لهذا المشروع من فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، علما بأن الجزائر تستورد بنسبة كبيرة خامات الحديد لتشغيل مصنعي “توسيالي” و”بلارة”.

ووفق تصريح سابق لمدير مجمّع مناجم الجزائر “منال”، محمد صخر حرامي، فقد قال “من المتوقع أن تقوم الجزائر باستيراد نحو 25 مليون طن من خامات الحديد في آفاق 2025”.

ويتوقع الكثير من المتخصصين أن يوفر مشروع غار جبيلات على الجزائر واردات تقدّر بنحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن الصادرات قد تتجاوز 5 ملايير دولار.