عرقاب: للجزائر دور مهم في مواصلة ترقية التشاور بين البلدان لضمان استقرار سوق النفط

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أنّ الجزائر ستواصل جهودها من أجل ترقية التشاور بين كل البلدان لبحث حلول توافقية لضمان استقرار النفط.

وقال عرقاب، في كلمة له بفيينا، أن “للجزائر دور مهم ستلعبه بصفتها رئيسة الأوبك، إذ ستواصل ترقية التشاور بين كل البلدان من أجل بحث حلول توافقية لضمان استقرار سوق النفط”.

وأضاف عرقاب أن “الإجتماع الوزاري الثامن لمنظمة أوبك+ كان جد مهم”، موضحا أن “الأعضاء اتفقوا عقب هذا الاجتماع على مواصلة متابعة تطورات سوق البترول وانعكاسات فيروس كورونا”.

كما أشار ذات المتحدث أنه تم الاتفاق ايضا على الإبقاء على إطار الحوار والتشاور حول إعلان التعاون الوارد في اتفاق 10 ديسمبر 2016 خاصة اللجنة المشتركة أوبيب-خارج أوبيب واللجنة التقنية المشتركة.

وقال عرقاب أن “التعاون والمشاورات تبقى قائمة وستكون أكثر كثافة لتقريب وجهات النظر”.