عرقاب:” لن تكون طوابير ولا ندرة في مادة سير غاز ابتداء من أكتوبر”

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، إنه لن تكون هناك طوابير ولا ندرة في مادة سير غاز، ابتداء من اكتوبر المقبل.

وأكد أنه من حق المواطن التزود بقارورات البوتان وبسعرها المحدد، مشيرا أنه سيعمل على تشجيع نقاط البيع وتوفير المادة .

وأشار عرقاب أن انتاج الكهرباء في الجزائر، يفوق بكثير حجم الاستهلاك.

واستدل الوزير بحجم الانتاج في ولاية الوادي، الذي يصل الى 320 ميغا فولط امبير.

وأرجع عرقاب الخلل، في عدم وجود مراكز تحويل عمل على تحسين الخدمة.

وقال “نسعى لإنهاء مشكل التزود والنقط السوداء والانقطاعات وضعف التيار الكهربائي”.

واعطى عرقاب أوامر، بضرورة إنشاء مراكز تحويل الكهرباء، لتحويل التيار من الضغط العالي إلى الضغط المتوسط .

وألح على ضرورة مواكبة مديريات التوزيع لتطلعات المواطن ، مرجعا الإشكال إلى عدم ربط شبكات وقدمها أو عدم ايصالها.