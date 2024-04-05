عرقاب: “لن نترك بدون كهرباء أي منزل على التراب الوطني “

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على مواصلة قطاعه بذل كل الجهود من أجل ربط جميع مناطق الوطن بالكهرباء والغاز، سواء بالنسبة للمنازل أو النشاطات الصناعية والزراعية.

وفي جلسة علنية بالبرلمان خصصت للأسئلة الشفوية أوضح عرقاب أنه “تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، لن نترك بدون كهرباء أي منزل على التراب الوطني، كل التراب الوطني”.

وأضاف عرقاب أن الشركات والهيئات التابعة للقطاع تسهروتعمل على التجسيد الكامل للبرامج المسطرة من طرف السلطات العمومية بهدف تغطية كل المناطق بالطاقة.

أما عن ولاية برج بوعريريج، أوضح عرقاب أنها شهدت ربط 27670 مسكنا بالكهرباء و20955 مسكن بالغاز وهو رقم سيرتفع بفضل المشاريع طور الانجاز والمستقبلية.

كما أشارالوزير إلى إجراء إحصاء شامل للمناطق غير المربوطة بالكهرباء عبر تراب الولاية بمعية مصالح سونلغاز والمصالح المحلية، رفعت نتائجه للوزارة والتي تعمل على برمجة مشاريع بالمناطق المعنية مستقبلا.

وتم إحصاء 9227 مسكنا بحاجة للربط بالكهرباء عبر كامل تراب الولاية تتطلب شبكة تقدر بحوالي 774 كلم، حسب الوزير.

بينما ولاية باتنة أكد عرقاب انه تم ربط عدد من المساكن بالطاقة في إطار البرامج الخماسية والتكميلية وكذا البرنامج الممول من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إضافة إلى برنامج الهضاب العليا والبرنامج الولائي.

أما المناطق المتبقية والتي لم يتم ربطها بعد، فقد تم احصائها واقتراحها ضمن احتياجات الولاية خلال الفترة 2024-2025 تحت عنوان مروانة-توسعة.