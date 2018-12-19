عرقاب: “ليست لنا صلاحية رفع أسعار الكهرباء”

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أنه ليست لهم الصلاحية لرفع أسعار الكهرباء.

وفند عرقاب، خبر رفع تسعيرة الكهرباء بالقول ” لم أصرح أنه ستكون زيادة في تسعيرة الكهرباء وإنما قلت أنها مكلفة بالنسبة لنا”.

وأضاف في ذات السياق: “ليست لنا صلاحية رفع الأسعار، بل هناك لجنة ضبط الكهرباء تابعة لوزارة الطاقة هي من تملك الصلاحية.. وإنما قدمنا مقترحات من بينها رفع التسعيرة”.

من جانب آخر، كشف ذات المتحدث عن تسجيل 4000 حالة مخالفة من حيث سرقة الكهرباء والربط العشوائي.

وأكد، أن الحالات المسجلة تنخفض باستمرار، لأنها مرتبطة بعمليات الترحيل، كون السكنات الهشة تشهد بصفة أكبر الربط العشوائي.

وصرح أيضا أن نسبة ضياع الكهرباء، انخفضت من 15 بالمائة الى 12.8 بالمائة.