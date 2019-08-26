عرقاب: “مافائدة إنتاج الكهرباء إذا لم يستفد منها المواطن”

الوطني
  • -
  • 0
عرقاب: “مافائدة إنتاج الكهرباء إذا لم يستفد منها المواطن”
بقلم عبد العالي رحومة

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن إنتاج الكهرباء في الجزائر يفوق بكثير حجم الإستهلاك مستدلا بحجم الانتاج في ولاية الوادي.

وأشار الوزير خلال زيارته إلى الولاية أن إنتاج الكهرباء بها يصل إلى 320 ميغا فولط أمبير بالمقابل يستهل منه 185 فقط.

وأرجع عرقاب الخلل في عدم وجود مراكز تحويل تعمل على تحسين الخدمة.

وقال في معرض كلامه “أنه لا فائدة من الإنتاج إذا لم يتم إستغلاله وإستفادة الزبائن منه لإنهاء مشكل التزود والإنقطاعات”.

وأعطى عرقاب، أوامر بضرورة إنشاء مراكز تحويل الكهرباء لتحويل التيار من الضغط العالي إلى الضغط المتوسط.

وألح الوزير على ضرورة مواكبة مديريات التوزيع لتطلعات المواطن، وتحسين شبكات الكهرباء وانهاء النقاط السوداء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692751

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com