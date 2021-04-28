عرقاب: مجمّع سونلغاز يباشر مسار العصرنة لإستحداث الثروة

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مجمع سونلغاز باشر مسار العصرنة من خلال تنفيذ إستراتيجية جديدة.

وأضاف الوزير خلال زيارته إلى ولاية بشار أمس، أن الإستراتيجية من شأنها السماح له المضي قدما نحو نوع جديد للحوكمة والتسيير.

وأوضح الوزير، أن هذا النوع الجديد للحوكمة يحمي حقوق ومصالح المؤسسة والعمال، وأيضا زبائن سونلغاز .

وأضاف في ذات السياق، أن مبتغى هذه التحولات والعصرنة التي باشرتها سونلغاز يتمثل في إستحداث الثروة والقيمة المضافة.

وشدّد عرقاب على ضرورة مراعاة جانب التحكم في التكاليف على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، واحترام آجال المشاريع والاستثمارات مع الحرص على ضمان النوعية المطلوبة.

وكشف الوزير، أن الجزائر تواجه تحديا كبيرا بخصوص الإنتقال الطاقوي، وأن المزيج الطاقوي لا يمكن أن يواصل تطوره على نفس الوتيرة.

وأضاف الوزير، أن الطاقات النظيفة، سيما منها الطاقات المتجددة، تظل حلا مثاليا للانتقال الطاقوي.

وأكد أن مجمع سونلغاز لديه دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويتعين أن يكون شريكا رئيسيا في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.