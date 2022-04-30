عرقاب: محطة بوسماعيل لتحلية مياه البحر ستسمح بانتاج 10 آلاف متر مكعب يوميا
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم السبت، عن برنامج ضخم لتحلية المياه على المستوى الوطني.
وقال عرقاب خلال زيارة عمل وتفقد الى ولاية تيبازة، رفقة وزير الموارد المائية والامن المائي،كريم حسني، واشرافه على وضع حيز الخدمة لمحطة أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر ببوسماعيل. أن هذه الاخيرة ستنج 10 ألف متر مكعب يوميا من المياه، بالاضافة الى محطة فوكة.
وأضاف الوزير ان هاتين المحطتين أنحزتا في فترة وجيزة، كما تعد محطة بوسماعيل آخر محطة يتم استلامها ضمن المخطط الاستعجالي الوطني لتحلية مياه البحر لمواجهة العجز المائي في ولايتي العصمة وتيبازة.
كما أكد الوزير عن زيادة في انتاج المياه خلال 2022 الى 4 ألاف متر مكعب يوميا لتدعيم شبكة المياه على مستوى ولاية تيبازة وهذ قصد اجتياز الصائفة بهدوء وموسم الاصطياف.
بالمقابل كشف الوزير عن الانطلاق في الاسابيع القادمة غن فتح ورشة وتحديدا يوم 10 ماي.
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عرقاب: أسعار الطاقة في متناول الأسر
كما قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن السلطات أخذت على عاتقها منح دعم جزئي لفواتير الكهرباء لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط لفائدة 23 ولاية في الجنوب.
وكشف الوزير، في إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التخفيض في فواتير الكهرباء، قد بلغ 65 بالمائة للأسر والأنشطة الفلاحية.كما بلغ الدعم، 25 بالمائة للأنشطة الاقتصادية.
وأضاف عرقاب، أن دعم الدولة في هذه الولايات قد بلغ سنة 2020، 18.9 مليار دج. مشيرا إلى أن الجزائر شهدت مؤخرا استهلاكا كبيرا للكهرباء خاصة في الجنوب.
وتابع الوزير، أنه قد تم ربط أكثر من 7 آلاف مسكن في تقرت بالغاز الطبيعي مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي 84 بالمائة حاليا. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنجاز محطة للوقود في مطار تقرت.
هذا وأشار الوزير، إلى أن فواتير الكهرباء لا تعكس الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء. حيث كشفت الدراسات أن أسعار الطاقة في الجزائر في متناول الأسر. مؤكدا أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين.