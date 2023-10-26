عرقاب: محطة تحلية المياه بوهران ستغطي إحتياجات 5 ولايات

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن محطة تحلية مياه البحر الجارية قيد الإنجاز حاليا بالرأس الأبيض بوهران، ستزود 5 ولايات بالمياه الشروب.

وقال الوزير، في إجابته على أسئلة النواب، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أن هذه المحطة ستساهم في تحسين تزويد ساكنة الولاية وأربع ولايات أخرى بغرب البلاد.

وحسب الوزير, تعرف أشغال انجاز محطة الرأس الأبيض نسبة تقدم ب 24 بالمائة “أي وفق ما هو مبرمج”. على أن تسلم المنشأة بنهاية 2024.

موضحا أن المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف م3 يوميا سيضاف إلى كل من محطة المقطع (500 الف م3 يوميا). وكهرماء (90 الف م3 يوميا). قصد دعم تغطية حاجيات غرب البلاد من هذا المورد الحيوي.

وأضاف عرقاب أنه من شأن هذه الوحدة الجديدة التي شرع في إنجازها في 2022 تأمين تزويد وتعزيز تموين المواطنين بالماء الشروب. بولايات وهران ومعسكر وغليزان وعين تموشنت وتيارت.

مؤكدا أن محطة المقطع التي تشتغل حاليا ب 80 بالمائة من طاقتها الفعلية. تجرى بها أشغال إعادة تأهيل أطلقتها شركة سوناطراك ما سيسمح باستعادة قدراتها كاملة, وهذا في غضون العام المقبل.

وكان رئيس الجمهورية، قد أمر بانشاء خمس محطات تحلية لمياه البحر بطاقة 300ألف م3 يوميا لكل منها. ويتعلق الامر بمحطة الجزائر غرب (فوكة), والطارف, وبومرداس, وبجاية ووهران (الرأس الابيض).

وتسجل على مستوى هذه المنشات “نسب تقدم متفاوتة, على أن يتم استلام كل هذه المحطات نهاية 2024. كما هو مسطر لها من قبل الحكومة”، حسب الوزير.