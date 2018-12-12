عرقاب: مراجعة تسعيرة الكهرباء ضروري

شدد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا.

وأضاف خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار الفئات الإجتماعية وتطبيق مبدأ من يستهلك أكثر يدفع أكثر.

خاصة وأن التسعيرة الحالية التي تعتمدها سونلغاز لاتسمح لها بتمويل برامجها الإستثمارية بنفسها، ما يجعلها تلجأ إلى البنوك للحصول على قروض.

مضيفا أن الإستهلاك الوطني للكهرباء بلغ 13 ألف و676 ميغاواط إلى غاية شهر جويلية، وهو ما تطلب الرفع من حجم إستثمار المعدات.

بحوالي 2500 مليار دينار أي بمعدل 300 إلى 400 مليار دولار في السنة.