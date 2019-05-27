عرقاب: “مستعدون لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حال تأكد شراء توتال لحصص اناداركو في الجزائر”

جدد وزير الطاقة، محمد عرقاب، التأكيد، أن مجمع سوناطراك، مستعد لاتخاذ كل الاجراءات القانونية الممكنة، في حال تأكد صفقة شراء توتال، لحصص اناداركو في الجزائر، وذلك بما يحمي مصالح الجزائر.

وأشار على هامش زيارة العمل التي قادته الى ولاية تندوف، أن سماع الحكومة بهذا الخبر ازعجهم، بالرغم من عدم تأكده رسميا.

كما أوضح من جهة اخرى أن الجزائر تحتاج لشركائها الاجانب، من أجل تطوير نشاطاتها في قطاع الطاقة، وهم في حاجة إلى الجزائر أيضا.

للإشارة، فقد زار الوزير بئر بترولي استكشافي ERTA على بعد 70 كلم من مقر الولاية، حيث يصل عمقه إلى 1633 متر، و ينتج أكثر من 200 الف متر مكعب يوميا من الغاز المكثف.