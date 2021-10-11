عرقاب: مشروع الأنبوب الغازي الذي يربطنا بأوروبا بلغ مرحلة متقدمة

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، أن مشروع الأنبوب الغازي الذي يربط الغاز الجزائري بأوروبا، هو في مرحلة جد متقدمة.

وقال عرقاب خلال ندوة صحفية، بمنتدى الإذاعة الوطنية، أن الجزائر شريك وفي لأوروبا في إمدادها بالغاز. مشيرا أن “سوناطراك” جد متحكمة بعملية إمداد الغاز لأوروبا، وملتزمة بتعاهداتها وعقودها، وتعتبر الشريك المضمون والوفي لأوروبا. وكشف أن إمدادت الغاز لأوروبا ستبلغ 10.6 مليار متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2021.

وتابع الوزير القول، أن أنبوب الغاز العابر للصحراء، هو مشروع مهم للجزائر ولكل البلدان الذي يمر بها هذا الأنبوب الغازي.

وعن مشروع إستقبال اول شحنات الذهب الخام من طرف المؤسسات المصغرة ، قال عرقاب أن هذا المشروع مهم جدا، وسيوفر منصاب الشغل للشباب، والقضاء على ظاهرة الإستغلال غير القانوني للذهب التي إنتشرت خلال السنوات الأخيرة. مؤكدا عن منح الفرصة للشباب وللمؤسسات المصغرة، للنشاط في هذا المجال، من خلال منح التراخيص لهم.

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