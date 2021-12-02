عرقاب: مشروع الفوسفاط سينطلق قبل نهاية السنة

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الخميس، أن مشروع الفوسفاط بشرق البلاد،سينطلق قبل نهاية السنة.

وأضاف عرقاب في رده على الأسئلة الشفهية في البرلمان، أن برمجة هذا المشروع في مخطط عمل الحكومة على أن يكون بالشراكة بين أسميدال ومناجم الجزائر مع شربك أجنبي.

و أوضح الوزير أن مركب تحويل الفوسفاط في،سوق اهراس يهدف لتطوير الفوسفاط بمنطقة جبل العنق بتبسة باحتياطي ملياري طن.

كما سيتم انتاج اسمدة ازوتية وفوسفورية وتسويق المنتجات النهائية ويربط عدة ولايات تبسة، سوق اهراس، وحتى بسكرة.

بالمقابل كشف الوزير عن تشكيل لجنة تنسيق بين عدة قطاعات وزارية، حيث تم استقبال عدة عروض من الأجانب.

وتابع قائلا:”نحن في مرحلة نهائية لانشاء الشركة وستكون قبل نهاية السنة بعد توقيع اتفاق الشراكة اللازم مع الشريك الأجنبي.”

إلى جانب ذالك أكد وزير الطاقة أنه وبعد بعد انجازه ستصبح الجزائر من البلدان المصدرة للاسمنت.

وبخصوص نقل أنبوب الغاز خارج مدينة بسكرة، كشف الوزير أنه تم اختيار الأرضية الجديدة والمسار، في حين ستنتهي الدراسة في الثلاثي الأول من 2022 وينطلق بعدها المشروع حيث تم جلب كل المعدات اللازمة.

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عرقاب: المراجعة المعمّقة لقانون المناجم ضرورة حتمية

كما أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب اليوم الثلاثاء، أن المراجعة المعمقة لقانون المناجم الحالي أصبح ضرورة حتمية.

وأضاف الوزير خلال اليوم الإعلامي حول “الترويج للإستثمار المنجمي في الجزائر”، أن المراجعة المعمقة لقانون المناجم ضرورة حتمية

و لابد منها بحيث يكون الإطار التشريعي و التنظيمي جذابا ومتكيفا.مع التدابير الجديدة بهدف تنويع الاستثمار خارج المحروقات.

كما دعا الوزير الى ترقية الإستثمار في قطاع الطاقة، خصوصا وأن رئيس الجمهورية يولي أهمية لهذا القطاع الاستراتيجي في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، أوضح عرقاب أن تطوير مناجم جديدة يمر عبر إعطاء أهمية خاصة و بالغة لمرحلة الاستكشاف، ما يتطلب توفير إمكانيات معتبرة.