عرقاب: مشروع وادي أميزور سيساهم في تنويع اقتصادنا وانشاء صناعة محلية

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، أن منجم الزنك والرصاص بووادي أميزو له أهمية كبيرة. كونه يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية لتثمين مواردنا الأولية وتنويع اقتصادنا الوطني وانشاء صناعة محلية وخلق ثروة ومناصب الشغل.

وفي كلمة له خلال الندوة الوطنية حول ندرة المواد المنجمية ودور منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، التي انعقدت اليوم بولاية بجاية، شدد عرقاب على ضرورة الكشف عن أهم النقاط المتعلقة بهذا المشروع الواعد واعطاء صورة واضحة المعالم للجميع وللخروج بتوصيات هامة لتأطير الاجراءات المتخذة او تلك التي سنتخذها مستقبلا مع انطلاق المشروع لضمان السير الحسن والانجاز والنجاح لفائدة المنطقة والسكان.

وفي ختام كلمته ، أكد وزير الطاقة أنه يتمنى التوفيق والنجاح الكامل لأشغال هذه الندوة.