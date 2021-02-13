عرقاب.. منح 218 ترخيص منجمي لاستغلال الذهب والقطاع منع المواد الكيمياوية لتعدينه

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عرقاب.. منح 218 ترخيص منجمي لاستغلال الذهب والقطاع منع المواد الكيمياوية لتعدينه
بقلم فوزية مسعدي

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، أن القطاع منع استعمال المواد الكيمياوية لتعدن خامات الذهب .

وأوضح وزير المناجم، في  منتدى الشعب، أن هذه الخامات يتم تقديمها بعد تعدينها  لمصاريف الذهب من أجل تحويلها.

وأشار عرقاب، إلى أن القطاع قدم 218 ترخيص منجمي لاستغلال الذهب، منذ يوم الخميس الماضي.

وأفاد المسؤول ذاته، أن ثروات الذهب بالجزائر، توجد فوق الأرض وكذا تحت سطحها.

وعن مشروع واد أميزور، قال عرقاب إن الدراسات لا زالت تقام بالمشروع للانطلاق الفعلي فيه.

وسيتم الانطلاق الفعلي في استغلال منجم واد اميزور، ببجاية خلال ثلاثي أول من هذا السنة.


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