عرقاب: من المتوقع إرتفاع الطلب على النفط الأسابيع المقبلة

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في أعمال الإجتماع الخامس والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “جي أم أم سي JMMC ” لأوبك والغير أوبك.

وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع، من جهة، بتقييم مستوى الامتثال لإلتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهري ماي وجوان 2024. وكذا وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير.

من جهته أشار وزير الطاقة والمناجم، إلى أن الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “جي أم أم سي” JMMC لأوبك والغير أوبك. تظل يقظة للغاية فيما يتعلق بتطور سوق النفط العالمية على المدى القصير. ويرجع التقلب الملحوظ في الأسواق لعدة أسابيع بشكل أساسي إلى الظروف الإقتصادية العالمية غير المؤكدة بسبب ضعف النمو في اقتصادات الدول الصناعية والناشئة. مما أدى إلى تباطؤ أكثر وضوحا في الطلب العالمي على النفط.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم، إن الشكوك التي تؤثر على أساسيات سوق النفط من غير المرجح أن تستمر لفترة أطول طالما ظل السوق مزودا بشكل كاف. ومن المتوقع أن يتبع الطلب على النفط اتجاها تصاعديا ومستمرا في الأسابيع المقبلة.

كما أعلن عرقاب، أن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة قرروا تكثيف التشاورات وتبادل الآراء بانتظام وإيلاء إهتمام خاص. لأي تطورات يمكن أن يكون لها تأثير على تطور أساسيات السوق.