عرقاب من زيمبابوي: الجزائر مُستعدة لتطوير مشاريع منجمية كبرى

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، مع وزير المناجم والتطوير المنجمي لجمهورية زيمبابوي، وينستون شيتاندو، في اليوم الثاني من زيارة العمل إلى زيمبابوي.

وحسب بيان للوزارة، تركزت المباحات بين الجانبين على بحث فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم.

وقدم وزير الطاقة والمناجم، نبذة حول تنمية قطاع المناجم، معربا عن استعداد الجزائر لتطوير مشاريع هيكلية منجمية كبرى. والتي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا. نظراً للثروة الطبيعية والموارد المعدنية الهامة التي تزخر بها بلادنا.

ويأتي ذلك، وفقاً لرؤية ديناميكية تدمج جميع مكونات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل والتطوير المختلفة. من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة. وتلبية الاحتياجات الوطنية من الموارد المعدنية، يضيف الوزير.

ومن جهته، أعرب شيتاندو عن رضاه عن جودة العلاقات بين الجزائر وزيمبابوي. و عن اهتمام القطاع المنجمي بزيمبابوي لاستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية الناشطة في قطاع المناجم بالجزائر. ولا سيما في مجال استكشاف واستغلال وتحويل الموارد المنجمية المنجمية. بالإضافة الى التكوين وتنمية الموارد البشرية.

للإشارة، حضر اللقاء، الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام ونفطال. بالإضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم، ومدير المعهد الجزائري للبترول IAP.