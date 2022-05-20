عرقاب: نتطلع إلى بلوغ 5 مليار دولار من الصادرات البتروكيماوية

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنّه من بين الأهداف المسطرة من طرف الوزارة، في مجال الصناعة البتروكيماوية، بلوغ صادرات بـ 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.2 مليار دولار حاليا.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشار الوزير عرقاب خلال إشرافه على مراسم التوقيع على عقد بين مجمع سوناطراك والمجمع الصيني “سي.أن.تيك/آل. بي. أو.سي” لإنجاز مركب لإنتاج “ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر” (MTBE) المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص. وهو الوقود الذي عمم إستعماله في البلاد منذ سنة 2020.

وأكّد عرقاب، أنه من بين الأهداف التي يسعى القطاع إلى تحقيقها على المدى المتوسط هو تحويل أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الأولي للمحروقات مقابل 32 بالمائة حاليا. كما أنه من بين الأهداف المسطرة هو خلق 4 آلاف فرصة عمل إضافية مباشرة. وتصدير 5 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار دولار حاليا، وزيادة بـ 500 بالمائة من القيمة المضافة الحالية.

من جهته أعرب عرقاب أنّ تطوير الصناعة البتروكيماوية تعتبر من أهم المحاور المعتمدة لتحقيق هذا الهدف. مثمنا إنجاز مركب إنتاج الـ “ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر”، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص. حيث أكد عرقاب أنّ هذا المشروع يساهم في تثمين الميثانول المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر. و تطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق مناصب شغل وتشجيع المناولة الوطنية”.

وأشار وزير الطاقة إلى أنّ هذا المشروع، المموّل من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 بالمائة، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة التي تعتبر محورا أساسيا في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بداية سنة 2020.

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