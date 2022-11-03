عرقاب: نحرص على إستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بمستغانم

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، كل من حمو محمد وبوشامة عبد الله، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية مستغانم.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب بخصوص الربط الطاقوي “كهرباء وغاز” للمناطق الغير موصولة. لاسيما منها المستثمرات والمحيطات الفلاحية، ومناطق نشاطات وصناعية.

وكذا توسيع الشبكات الكهربائية وتعميم استعمال الطاقة الشمسية في المناطق النائية. والكفاءة الطاقوية خاصة على مستوى الإدارات العمومية.

بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية والتنموية بولاية مستغانم، كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف النواب.

وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بالولاية.

وتم لحد الآن ربط 38 بلدية بالكهرباء و22 أخرى بالغاز، ما يمثل ربط 2300 منزل بالغاز. كما سيتم ربط 4 بلديات أخرى بالغاز.

أما فيما يخص المستثمرات الفلاحية، فإنه وفي إطار برنامج مستعجل، تم إحصاء 520 مشروع ربط بالكهرباء، أنجز 441 مستثمرة، أنتهي من ربط 274 و135 قيد الإنجاز.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مدى تقدم الأشغال بمحطة توليد الكهرباء بمستغانم بقدرة انتاج أكثر من 1450 ميغاواط.

وسيعزز دخول حيز الخدمة لهذا المشروع قدرات انتاج الكهرباء بالولاية وكذا الولايات المجاورة، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وكذا تلبية مطالب المستثمرين والصناعيين من الطاقة بالولاية، التي بلغت فيها نسبة التغطية بالكهرباء 94 بالمائة و56 بالمائة بالغاز.