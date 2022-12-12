عرقاب: نسعى إلى تزويد المواطنين بالطاقة حيثما وجدوا وبأفضل تكلفة

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أن من أولويات القطاع تزويد المواطنين بالطاقة حيثما وجدوا. و”بأفضل تكلفة مع الحرص على ضمان نوعية الخدمة المقدمة”.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أن في إطار البرنامج الموجه إلى مناطق الظل تم ربط أكثر من 2595 منطقة أو عملية بالكهرباء. أي ما يمثل 64583 منزل، أما فيما يخص الربط بالغاز فقد سمحت هذه العملية بربط 2346 منطقة مست 245150 منزل. ومع إتمام هذه العمليات وصلت نسبة التغطية بالكهرباء أكثر من 99 بالمائة ونسبة التغطية 65 بالمائة.

وأضاف عرقاب “لا تقتصر هذه البرامج العمومية بإيصال الطاقة الى المنازل أو بالزبائن العاديين”. “بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصناعية”. “التي تلعب دورا هاما في الانتعاش الاقتصادي للبلاد”.

كما ثمن، وزير الطاقة، المجهودات التي تبذلها الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز توزيع من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر التراب الوطني. و”ننتظر منها العمل أكثر من أجل تكثيف عمليات الربط بالشبكة وضمان استمرارية الخدمة وجودتها”.

للإشارة، شارك وزير الطاقة، محمد عرقاب، في لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلك من تنظيم لجنة ضبط الكهرباء والغاز.

وقال وزير الطاقة، محمد عرقاب، في وقت سابق، إن الجزائر ستكون موردا آمنا وموثوقا للكهرباء وبكفاءة عالية.

كما أوضح وزير الطاقة، أن الجزائر تتوفر على إنتاج الكهرباء يزيد عن 25000 ميغاواط، بمتوسط حاجة 12000 ميغاواط. وذروة لا تتجاوز 17000 ميغاواط. مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميغاواط في السوق الإقليمية.

وبالمقابل، أشار عرقاب، إلى أن تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة سيمكن من رفع القدرة إلى 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.