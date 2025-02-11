عرقاب: نقل 30 مليار م3 من الغاز الطبيعي سنويًا عبر أنبوب الغاز العابر للصحراء

قال وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إنّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد بنية تحتية، بل هو رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر يجسد طموحنا المشترك في بناء جسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم.

وأضاف عرقاب على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP. إلى أن المشروع سيتيح نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر. وسيربط بين احتياطات الغاز الضخمة في إفريقيا وبين الاسواق الأوروبية والعالمية. ما سيمنح القارة مكانة محورية في سوق الطاقة العالمي ويعزز التعاون الإقليمي والدولي. كما سيساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتكامل الإفريقي في سوق الطاقة العالمي.

وأشار عرقاب، إلى أن أبعاد المشروع تتجلى في تعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي والدولي من خلال تأمين إمدادات غاز مستقرة وموثوقة. وكذا تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر خلق فرص إستثمارية ضخمة وتطوير الصناعات الطاقوية وزيادة العوائد المالية. ناهيك عن دعم التكامل الإفريقي عبر الربط بين شمال وجنوب الصحراء وتحفيز التجارة البينية بين دول القارة.

كما أكد وزير الدولة، أن المشروع يعتبر قاطرة للنمو الإقتصادي في بلداننا، حيث إنه سيوفر آلاف الوظائف أثناء مرحلة الإنشاء والتشغيل. مما يعزز سوق العمل في نيجيريا والنيجر والجزائر. كما أنه سيحفز الإستثمارات في قطاع الغاز ويدعم الصناعات التحويلية مثل إنتاج الكهرباء، الأسمدة والبيتروكيمياويات. كما سيعمل على توسيع شبكات الطاقة مما سيمكن ملايين الأفارقة من الاستفادة من طاقة نظيفة.

وأكد عرقاب أن الجزائر ملتزمة إلتزاما كاملا بهذا المشروع وسيتم مواصلة العمل مع نيجيريا والنيجر، لتحقيق هذا الحلم الإفريقي الكبير وتأسيس مستقبل جديد للطاقة في إفريقيا.

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