عرقاب: وضعية سوق النفط ستنتعش تدريجيا خلال بداية السداسي الثاني

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أن سوق النفط الدولية ستشهد إنتعاشا خلال بداية السداسي الأول من السنة الجارية.

وقال عرقاب أن “المشاورات والإجتماعات ستتواصل بشكل دائم بهدف مراقبة وضعية السوق النفطية”.

وأشار عرقاب أنه “طلبنا من دول منظمة أوبك + بالمواصلة في عقد الإجتماعات لمناقشة وضعية أسعار النفط عبر تقنية التحاور عن بعد “.

كما أوضح عرقاب أن “الجزائر ومع الدول المنتجة الأخرى تسعى لإيجاد سبل التعامل مع الوضعية”.

وقال في ذات السياق، أن “التراجع الرهيب الذي سجله الطلب على النفط في السوق الدولية، واجهه من جهة أخرى وفرة كبيرة في الإنتاج ما تسبب في تشبع المخزونات العالمية”.

مشيرا أن “ذلك أثر سلبا على اسعار النفط”.

وأرجع عرقاب تراجع الرهيب لأسعار النفط إلى “اتخاذ عدة دول لإجراءات صارمة من حيث وقاية من تفشي فيروس كورونا ولجوئها إلى توقيف مصانع عدة ووسائل النقل”.