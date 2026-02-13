عرقاب وعجال يزوران النصب التذكاري للرئيس الراحل توماس سانكارا بواغادوغو

قام وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والوفد المرافق لهما، اليوم الجمعة، بزيارة النصب التذكاري للرئيس الراحل توماس سانكارا بالعاصمة واغادوغو.

وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، وضع وزير الدولة إكليلا من الزهور ترحما على روحه وأرواح رفاقه الذين اغتيلوا معه سنة 1987.

ويعد هذا النصب، الذي تم تدشينه مؤخرا بحضور مسؤولين أفارقة، معلما رمزيا يخلد مسيرة أحد أبرز القادة الأفارقة. الذين ارتبط اسمهم بالنضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.

وقد صمم المعلم ليجسد رمزية الوفاء لذاكرة الرئيس الراحل ورفاقه. ويشكل فضاء للتأمل واستحضار مبادئه في الاستقلال والتحرر والوحدة الإفريقية.

وبهذه المناسبة، استحضر وزير الدولة عمق الروابط التاريخية والنضالية التي تجمع الشعبين الجزائري والبوركينابي.

مشيرا إلى أن الجزائر التي فجرت ثورة أول نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي، بعد 132 سنة من الاحتلال، قدمت نموذجا ملهما في التضحية والصمود. وأكد أن كفاح الشعب الجزائري، الذي قادته مجموعة من القادة التاريخيين وأفضى إلى استرجاع الاستقلال في 5 جويلية 1962 بعد تضحيات جسام، شكل مصدر إلهام لحركات التحرر في إفريقيا والعالم.

وأضاف أن مسار الرئيس الراحل توماس سانكارا، بما حمله من مبادئ السيادة والعدالة الاجتماعية والتحرر من التبعية. يتقاطع مع القيم التي دافعت عنها الثورة الجزائرية. ويعكس التطلع المشترك لشعوب القارة الإفريقية إلى بناء دول قوية، مستقلة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه الزيارة الرمزية في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين الجزائر وبوركينافاسو. وتجسيد الإرادة المشتركة في ترسيخ شراكة إفريقية قائمة على التعاون جنوب-جنوب. واحترام سيادة الدول، ودعم مسارات التنمية المستدامة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.