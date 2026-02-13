عرقاب وعجال يعقدان جلسة عمل مع وفد رفيع المستوى ببوركينافاسو

أجرى كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الجمعة، بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، محادثات ثنائية موسعه، مع وفد بوركينابي رفيع المستوى.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، ترأس الوفد البوركينابي، الوزير البوركينابي للطاقة والمناجم والمحاجر، يعقوب زابري غوبا. مرفوقا بممثلي مختلف الهيئات الحكومية البوركينابية على غرار المحروقات والكهرباء والمناجم والصناعة.

كما حضر الجلسة، ممثلو السلك الدبلوماسي الجزائري المعتمدون بواغادوغو. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود.

وجاء هذا اللقاء في سياق الديناميكية المتجددة التي تشهدها علاقات التعاون الجزائري-البوركينابي. تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب. لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي. حيث أكد الجانبان إرادتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والتكامل الاقتصادي.

وفي مجال المحروقات، تم بحث آفاق تموين بوركينافاسو بالمنتجات البترولية المكررة. وتعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات (SONABHY). لاسيما في مجالات التموين وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير قدرات التخزين والتوزيع وتعزيز أمن التموين.

كما ناقش الطرفان استفادة بوركينافاسو من الخبرة الجزائرية في إنتاج ونقل وتوزيع المنتجات البترولية. خاصة غاز البترول المميع (GPL) والبروبان. ودراسة إمكانية مرافقة الجانب البوركينابي في إنشاء مركز لتعبئة قارورات غاز البوتان وتزويده بالمعدات اللازمة. بما في ذلك القارورات وملحقاتها، إلى جانب برامج التكوين المتخصصة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة استعداد الجزائر، من خلال مجمع سوناطراك وفرعه نفطال. لمرافقة بوركينافاسو على طول سلسلة القيمة للمحروقات. وكذا في مجال المنتجات النفطية، نقلها وتوزيعها. فضلا عن الجوانب التنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة. مع تكثيف برامج نقل المعرفة والتكوين لفائدة الإطارات البوركينابية.

أما في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، فقد استعرض الطرفان فرص تطوير التعاون بين مجمع سونلغاز والشركة الوطنية للكهرباء ببوركينافاسو (SONABEL). خاصة في مجالات رفع القدرات الإنتاجية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع. ومرافقة المشاريع الهيكلية، والصيانة، وتوفير المعدات الكهربائية. إضافة إلى دعم برامج الكهربة الريفية وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

وجدد وزير الطاقة والطاقات المتجددة استعداد الجزائر لمرافقة الطرف البوركينابي عبر كامل سلسلة القيمة في قطاع الكهرباء. اعتمادًا على الخبرة التقنية والهندسية التي تمتلكها سونلغاز.

وفي القطاع المنجمي، تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية. من خلال تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة والتكوين. بما يسهم في تثمين الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة تدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

وفي المجال الصناعي، أكد وزير الدولة استعداد الجزائر لمرافقة وتموين بوركينافاسو بالإسمنت أو الكلنكر. حيث تم بحث سبل تطوير صناعة الإسمنت في بوركينافاسو. سواء من خلال إنجاز مشاريع صناعية مهيكلة على المدى المتوسط. أو اعتماد حلول عملية سريعة لتلبية الحاجيات الآنية المرتبطة بمتطلبات التنمية والبناء. مع الاستفادة من خبرة وقدرات مجمع جيكا (GICA) في هذا المجال.

كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتكوين وتعزيز القدرات البشرية. حيث أكد الوفد الجزائري استعداد المعاهد الوطنية الجزائرية لقطاعي المحروقات والطاقة والمناجم. لاستقبال إطارات وتقنيين بوركينابيين في برامج تكوين متخصصة في مجالات المحروقات والكهرباء والمناجم. بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم القدرات المؤسساتية لبوركينافاسو.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان عزمهما على تفعيل آليات متابعة مشتركة لضمان تجسيد محاور التعاون المتفق عليها. بما يعكس الإرادة السياسية القوية للبلدين في بناء شراكة طاقوية ومنجمية وصناعية مستدامة. تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعزز مسار التعاون الإفريقي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وبوركينا فاسو. لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والمحروقات، بما يسهم في تطوير الشراكة الثنائية. وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.