عرقاب وعمال وزارته يترحمون على شهداء 17 أكتوبر

وقف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، واطارات من الوزارة وعمالها، وقفة تذكر وترحم على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بمقر الوزراة.

ويأتي هذا، تبعا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، بدءا من الأحد 17 أكتوبر 2021، في السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.

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