عرقاب: وقعنا اتفاقا مبدئيا مع الألمان لإطلاق مشروع ديزارتيك

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عرقاب: وقعنا اتفاقا مبدئيا مع الألمان لإطلاق مشروع ديزارتيك
بقلم عبد الرحمن سالمي

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