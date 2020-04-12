عرقاب: وقعنا اتفاقا مبدئيا مع الألمان لإطلاق مشروع ديزارتيك
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تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي من توقيف مركبة على مستوى حاجز أمني محملة بكمية معتبرة من علب الشامية، "حلوة ترك"، من مختلف…
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تبرع وزير السياحة، حسن مرموري، بكمية من المساعدات الإنسانية لولاية إليزي للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
وتمثلت الإعانات المتبرع بها من طرف الوزير ، حسب ممثليه الذين…
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تمكنت عناصر الحماية المدنية ببوقادير صبيحة هذا اليوم، من توليد امرأة حامل بنجاح داخل سيارة الإسعاف.
وتم تحويل الامراة وابنها إلى مصلحة الأمومة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية…
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