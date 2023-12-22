عرقاب يأمر بتسريع إطلاق مصانع معالجة المنتجات غير الحديدية

أسدى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، تعليمات بتسريع إطلاق مصانع معالجة المنتجات غير الحديدية بولايتي عنابة وقسنطينة.

وشدّد عرقاب لدى ترأسه الجمعية العامة العادية للمجمع الصناعي المنجمي “سوناريم”. بمشاركة الرئيس المدير العام للمجمع وكذا أعضاء الجمعية العامة ومحافظي الحسابات. على الوضع في حالة التشغيل دون تأخير لمصانع معالجة المنتجات غير الحديدية الفلدسبات بعين بربر ولاية عنابة وكربونات الكلسيوم بالخروب بولاية قسنطينة.

ويأتي ذلك لاستكمال المصانع التي تم تدشينها في سنة 2023. وبالاخص مصنع البنتونيت بمغنية ولاية تلمسان. وكربونات الكلسيوم بعقاز ولاية معسكر.

وتم خلال الجمعية العامة دراسة ومناقشة عدد من الملفات، حيث تم تسليط الضوء على استكمال وتطوير المشاريع الهيكلية لغار جبيلات بتندوف. مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة بتبسة. بالإضافة كذلك إلى مشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة وواد أميزور ببجاية. وكذا الإستغلال الحرفي للذهب بالجنوب الكبير “تمنراست, جانت, إيليزي وتندوف”.

كما هنأ عرقاب مجمع “سوناريم” على النتائج التي تم تحقيقها. وكذلك على التقدم المحرز للمشاريع الهيكلية وتلك المتعلقة بتحويل وتثمين المنتجات التعدينية.