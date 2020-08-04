عرقاب يأمر بفتح تحقيق في إنفجار منجم سطيف.. ويؤكد على التكفل بإنشغالات العمال

حل وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمدينة عين أزال في سطيف، بأمر من رئيس الجمهورية، لتعزية عائلات ضحايا منجم الشعبة الحمراء.

وخلال زيارته للمنجم، قال الوزير، أن جاء بأمر من رئيس الجمهورية، للوقوف على حجم الكارثة وسبب وفاة المنجمين.

وأكد الوزير، أن شرطة المناجم شرطة المناجم، ستبقى بعين ازال، للتحقيق في ملابسات الإنفجار.

وأكد عرقاب، أن وضع عمال المناجم لن يبقى على حاله، وسيعرف ثورة تقوم على 4 محاور، والمحور المهم هو العنصر البشري، وكذا استحداث وعصرنة العمل المنجمي.

كما أمر الوزير، المدير العام للمناجم، بتسجيل كل انشغالات العمال من لباس واقي وأدوات العمل والأجرة.