عرقاب يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون مع السنغال وتطويره

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، وزير الفلاحة والعتاد الفلاحي والسيادة الغذائية السنغالي، علي نغويل نيداي.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، جاء اللقاء، في إطار مشاركة هذا الأخير في فعاليات الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية “سيبسا فلاحة”. التي ستقام ابتداء من 22 وإلى غاية 25 مايو الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وتركزت المحادثات على بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

كما استعرض الوزراء فرص التعاون والاستثمار بين شركات البلدين في مجال انتاج الكهرباء وتوزيعها. ولاسيما انتاج الكهرباء المتجددة بهدف تموين المستثمرات والمحيطات الفلاحية بها، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال.

وتطرق الجانبان الى فرص التعاون والاستثمار في مجال صناعة الأسمدة الفلاحية وتسويقها.

وبهذه المناسبة، أشار وزير الطاقة والمناجم، الى أهمية التبادلات مع السنغال والتأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها. من خلال مجمعي سونلغاز وسوناطراك وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على تبادل الخبرات والتكوين.

كما أعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن “الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات”.