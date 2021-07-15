عرقاب يؤكد على ضرورة وضع برنامج وخطة عمل لتجسيد مشروع “غار جبيلات”

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، على ضرورة وضع برنامج وخطة عمل لتجسيد مشروع غار جبيلات.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة التجارة، بحضور اطارات قطاع المناجم. ويتعلق الأمر بكل من مدير عام المناجم، الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ورئيس مشروع الاستغلال لمنجمي الحرفي للذهب.

وقد تم التطرق خلال الاجتماع الى العديد من الملفات المتعلقة بالمشاريع الهيكلية المبرمجة لتجسيد المشاريع المنجمية الكبرى التي تعتبر انشغال وطني وخيار استراتيجي نظرا لما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية ومن موارد معدنية معتبرة وفقا لرؤية ديناميكية تدمج جميع المكونات المختلفة من بحث واستكشاف. إضافة إلى الاستغلال والتثمين بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتوفير حاجيات الوطن من المواد الأولية وتصدير الفائضوكذا خلق فرص للعمل.

كما أكد الوزير على ضرورة وضع برنامج وخطة عمل لتجسيد في أقرب الآجال مختلف المشاريع المنجمية وعلى رأسها مشروع غار جبيلات، مشاريع الفوسفاط، الرصاص والزنك،الباريت ومشاريع مناجم المنغنيز كذلك، كما تلقى الوزير عرض حول مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بصفة عامة وعملية توسعة هذا المشروع.