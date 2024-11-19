عرقاب يباشر مهامه كوزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

باشر محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء مهامه كوزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

كما أشرف عرقاب على مراسم تنصيب كاتبة دولة لدى وزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفة بالمناجم كريمة طافر. وكاتب دولة لدى نفس الوزارة مكلف بالطاقات المتجددة نور الدين يسع.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام على إثر التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية أمس الاثنين بمقر الوزارة. بحضور اطاراتها و مسؤولي وممثلي الهيئات تحت الوصاية بين عرقاب و الوزيرة السابقة فازية دحلب التي كانت تشغل منصب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

وكان الوزير عرقاب يشغل منصب وزير الطاقة و المناجم قبل إلحاق قطاع الطاقات المتجددة بوزارة الطاقة و المناجم بموجب التعديل الحكومي.