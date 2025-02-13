عرقاب يبحث التعاون في 3 مجالات مع شركة “يونايتد بيزنس” العمانية

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد بيزنس العُمانية.

وحضر اللقاء، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وعدد من إطارات الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار بين شركات القطاع ويونايتد بيزنس. في مجالات متنوعة تشمل البحث والتطوير في الصناعات البتروكيميائية، وتطوير سلسلة القيم المرتبطة بصناعة الألمنيوم. إضافة إلى التحاليل المخبرية المرتبطة بصناعات النفط والغاز.

وخلال الاجتماع، قدم الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد بيزنس رؤية استثمارية طموحة لهذه المجالات في الجزائر.

كما ناقش الطرفان آفاق تطوير صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية للموارد المنجمية التي تزخر بها الجزائر. مثل البنتونيت والباريت، وغيرهما من المواد الأولية التي تمثل ثروات وطنية هامة.

وفي هذا الإطار، شدّد وزير الدولة على الأهمية التي توليها الجزائر لتطوير الصناعات التحويلية محليًا. بما يضمن خلق قيمة مضافة وتعزيز الاقتصاد الوطني. مع التركيز على استغلال الموارد المحلية بطريقة مستدامة وفعالة.

وأكد وزير الدولة على التزام الجزائر بتعميق الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الدوليين. وخاصة في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الجزائر لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء من الجانبين لدراسة مقترحات شركة يونايتد بيزنس. بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية وتجسيدها ميدانيًا، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التعاون المثمر بين البلدين.