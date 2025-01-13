عرقاب يبحث تطوير إنتاج المحروقات مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة

إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة - شمال أفريقيا السعودية، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان.

وخلال هذا اللقاء، ناقش عرقاب حالة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة في مجال المحروقات. مع التركيز على تطوير الحقول، البحث، التنقيب، وإنتاج المحروقات في الجزائر.

كما تم التطرق إلى فرص جديدة للشراكة والإستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز. بهدف تطوير مشاريع استراتيجية تعزز من تبادل الخبرات، نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات البشرية في مجال المحروقات.

من جهته أكد الوزير، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. مشيرا إلى الأهمية لتطوير شراكة إقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان عن اهتمام شركة مداد للطاقة بتعزيز استثماراتها في الجزائر. مشيداً بالمناخ الاستثماري المتميز والفرص الواعدة التي يقدمها قطاع المحروقات في الجزائر. كما أكد التزام الشركة بتعزيز التعاون مع سوناطراك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.

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