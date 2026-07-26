عرقاب يبحث تطوير التعاون بمجال صناعة النفط والغاز مع السنغال

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال، الشيخ نيانغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، جرت المحادثات بحضور سفير جمهورية السنغال لدى الجزائر، وسفير الجزائر لدى جمهورية السنغال. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. إلى جانب إطارات من وزارة المحروقات، وأعضاء الوفد السنغالي المرافق.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر والسنغال في مجال المحروقات. حيث أشاد الجانبان بمتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين. وبالإرادة المشتركة لتعزيزها والارتقاء بها إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية أوسع.

وبحث الوزيران سبل تطوير التعاون في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز. لاسيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج. وتطوير الحقول، والتكرير، والبتروكيمياء. مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية السنغالية PETROSEN. والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ونقل الخبرات.

كما تناولت المحادثات فرص الاستفادة من الخبرة الجزائرية في تطوير صناعة النفط والغاز بالسنغال. خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة التي يشهدها هذا البلد. إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التكوين ونقل المعرفة بين المعهد الجزائري للبترول ونظيره السنغالي. بما يسهم في تأهيل الكفاءات ومرافقة تطوير القطاع.

وتطرق الجانبان كذلك إلى فرص التعاون في الصناعات البتروكيميائية، نقل المحروقات وتسويق المنتجات البترولية والغازية. إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التنظيم والحوكمة، وإدارة البيانات البترولية، والسلامة الصناعية، وحماية البيئة.

وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن الجزائر، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون الإفريقي وترقية الشراكات جنوب-جنوب، لاسيما في قطاع المحروقات.

كما شدد على ضرورة تكثيف تبادل الزيارات بين المؤسسات المختصة في البلدين. وتعزيز التنسيق في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO). بما يدعم الأمن الطاقوي للقارة، ويسهم في استقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الإفريقية، بما يخدم أهداف التنمية والتكامل الإفريقي.

ومن جانبه، أعرب الوزير السنغالي عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة. مشيدا بالكفاءات الوطنية والخبرة التي تتمتع بها سوناطراك. ومؤكدا حرص السنغال على توسيع التعاون مع الجزائر في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز.