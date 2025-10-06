عرقاب يبحث تطوير التعاون مع شركتي أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية وبتروغاز العُمانية

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، مع الرئيس المدير العام لشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية (OXY)، واران موردوك.

وتم استعراض العلاقات التاريخية بين الشركة ومجمع سوناطراك، والتي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مع بحث آفاق تطوير التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول ونقل وإنتاج الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والبتروكيمياء، إضافة إلى تعزيز تقييم وتثمين الموارد المنجمية للمحروقات بالجزائر.

وذلك على هامش انعقاد الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″، الذي يحتضنه مركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وجرت هذه اللقاءات بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب إطارات من الوزارة.

كما تحادث الوزير مع وفد عن شركة بتروغاز العُمانية، التابعة لمجموعة الشيخ محمد البرواني، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، كينغسوك سين، وذلك بحضور سفير سلطنة عمان لدى الجزائر.

وقد تركّزت المحادثات على واقع وآفاق التعاون بين الشركة العُمانية ونظيراتها الجزائرية في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. إلى جانب التعاون القائم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”. خاصة بعد توقيع اتفاق-إطار يتعلق باستكشاف فرص استثمار جديدة في السوق الجزائرية.

كما جرى التطرق إلى تعزيز الشراكات في مجالات تحويل وتثمين المحروقات وتبادل الخبرات والتكوين المتخصص.