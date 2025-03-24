عرقاب يبحث تعزيز التعاون الثنائي بأديس أبابا مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي

أجرى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب بأديس أبابا، محادثات معمقة مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا جيليتا. تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الطاقوي.

وتركزت المباحثات التي جرت بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال. إلى جانب إطارات من الوزارة والمؤسستين على تعزيز التعاون في مجالات إنتاج، نقل، توزيع وتحويل الكهرباء.

وأبدى الجانب الإثيوبي، خلال اللقاء إهتماما كبيرا بالإستفادة من الخبرة الجزائرية خاصة من خلال مجمع سونلغاز. لتطوير شبكته الكهربائية في المناطق النائية والفلاحية، وتعزيز قدرته على تصدير الطاقة على المستوى الإقليمي.

وأكد عرقاب إستعداد الجزائر لدعم إثيوبيا في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة. لاسيما في مجالات المحطات الشمسية الكهروضوئية المركزية واللامركزية, والطاقة الريحية.

من جانبه استعرض هبتامو إتيفا جيليتا التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة في إثيوبيا. مشيرا إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يستفيدون من الكهرباء إلى 54 بالمائة. وإلى الدور الإيجابي لتوسيع استخدام محطات الطاقة الشمسية في المؤسسات التعليمية والمرافق العامة.

وأكد الوزير الإثيوبي أهمية التعاون مع الجزائر في مجال كهربة الريف. كما أعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة الجزائرية في كهربة المستثمرات الفلاحية، المناطق الصناعية، والمشاريع التنموية.

كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مشاريع ملموسة في أقرب الآجال. بما يعزز التعاون الطاقوي ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجالات الطاقات المتجددة، البنية التحتية الكهربائية، وتطوير الشبكات.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور