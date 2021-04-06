عرقاب يبحث تعزيز التعاون مع اللجنة الإفريقية للطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء ، المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة رشيد علي عبد الله.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركزت المحادثات على سبل ووسائل تعزيز التعاون.

ويأتي ذلك، من خلال تنسيق أكثر فاعلية بين لجنة الطاقة الافريقية ومصالح وزارة الطاقة والمناجم.

وأشار المدير التنفيذي للجنة على دور الجزائر ودعمها لأنشطة اللجنة الأفريقية للطاقة، التي يوجد مقرها في الجزائر العاصمة منذ عام 2008.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأفريقية للطاقة الافريقية هي إحدى هيئات الاتحاد الأفريقي.

وتقرر إنشاء هذه الهيئة، في مؤتمر وزراء الطاقة الأفارقة بالجزائر في 2001.

ولعبت الجزائر دورًا محوريا في إنشاء هذه اللجنة خلال مؤتمر القمة السابع والثلاثين لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية.

وتتمثل المهام الأساسية للجنة الإفريقية للطاقة في إعداد سياسات واستراتيجيات مخططات تطوير الطاقة، بناء على أولويات التنمية في المنطقة ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية وتحديد سبل وطرق تنفيذها.

كما تتكفل اللجنة، بتصميم وإعداد وتحيين بنك المعلومات القاري في مجال الطاقة.

وكذا ترقية النشر الواسع للمعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، حسب ذات البيان.