عرقاب يبحث تعزيز علاقات التعاون مع الصين

إستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، السفير الصيني بالجزائر لي جيان. والذي بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف مجالات القطاع.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد ثمن الطرفان العلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين. خاصة في مجال الطاقة والمناجم. كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات “المنبع والمصب” والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير. لا سيما من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين سوناطراك والشركات الصينية.

كما استعرض الجانبان، مدى التقدم المحرز في المشاريع المنجمية الهيكلية بالشراكة مع الشركات الصينية. على غرار مشروع استغلال منجم غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.

وأكد عرقاب بالمناسبة باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي مع الصين في مجال الطاقة ولاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين شركات البلدين. مجددا إلتزام الجانب الصيني بتعزيز وجوده في الجزائر.