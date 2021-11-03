عرقاب يبحث زيادة إمداد تونس بالغاز والمنتجات البترولية

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، عبر تقنية التحاضر المرئي. وبحث الطرفان إمكانية زيادة حجم إمداد تونس بالمنتجات البترولية وغاز البترول المسال وغاز البوتان.

وحسب بيان للوزارة، وصف الجانبان العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، بأنها علاقات نموذجية وناجحة. وتركزت المباحثات بين الوزيرين حول حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية.

كما تناول الطرفان، رفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات “النفط الخام والغاز الطبيعي المسال”.

وفيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى تونس، أعربت الوزيرة التونسية عن رغبتها في رؤية زيادة أحجام الغاز المصدّرة إلى بلادها. بالإضافة إلى دراسة الامكانات من خلال تحديث الدراسات بهدف إمداد المدن الحدودية التونسية.

وقدمت الوزيرة مثالا حول تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف التاريخية في 2019، من الشبكة الوطنية للغاز الجزائرية، والتي كانت خطوة أولى لتحقيق مشروع إمداد البلدات الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي.

واستذكر عرقاب توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتطوير وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

ونوه عرقاب بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة في قطاع المناجم وخاصة في معالجة الفوسفات. وكذا إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين وكذلك في المجال التشريعي.

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