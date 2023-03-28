عرقاب يبحث سبل التعاون الطاقوي مع المديرة العامة لمجمع “أنجي”

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المديرة العامة لمجمع “أنجي” (ENGIE) الفرنسي، إيزابيل كوشر. حيث تطرقا للحالة الراهنة للسوق الدولي للغاز الطبيعي وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وحسبما جاء في بيان للوزارة، فقد إستعرض الوزير عرقاب خلال الإجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع كوشر حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك وأنجي في مجال الغاز الطبيعي. وكذا سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الشركتين.

كما تطرق الجانبان، حسب ذات المصدر، إلى الحالة الراهنة للسوق الدولي للغاز الطبيعي وتطوره. فضلا عن الفرص التجارية والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال تصدير الكهرباء الخضراء، والطاقات الجديدة والمتجددة. ولاسيما تطوير الهيدروجين، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية”.

في نفس الإطار، تطرق الطرفان إلى التعاون في مجال التكنولوجيات الجديدة والتكوين.