عرقاب يبحث سبل التعاون الطاقوي مع كوبا

إستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، سفير جمهورية كوبا بالجزائر أرماندو فيرغارا بوينو. والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم وافاق تعزيزها.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، تطرق من خلاله الجانبان على وجه الخصوص إلى كيفيات تنفيذ إجراءات التعاون المتفق عليها خلال زيارة رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز-كانيل بيرموديز إلى الجزائر. في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات النفطية. فضلا عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في كوبا.

وفي هذا السياق، سيتنقل قريبا وفد من مجمع سونلغاز إلى كوبا لبدء هذا المشروع.

كما أشار البيان، إلى ان الجانبان تطرقا إلى الفرص والإمكانيات الهامة للإستثمار والشراكة في المجال المنجمي في الجزائر.