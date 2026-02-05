عرقاب يبحث سبل التعاون الطاقوي مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، بالجزائر العاصمة، مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين. وذلك على هامش انعقاد الندوة التي نظمها بنك الجزائر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: “شمال إفريقيا - ربط القارات وصنع الفرص”.

وجرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، سمير بختي. حيث استعرض الطرفان واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا. التي وصفت بالممتازة، لاسيما في مجال صناعة النفط والغاز، من خلال الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الإيطالية. على غرار مجمع سوناطراك وشركة “إيني”، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها.

كما ناقش الجانبان فرص الإستثمار والأعمال، وسبل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين، خاصة في مجالات المحروقات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا. والحد من البصمة الكربونية والانبعاثات في صناعة النفط والغاز. بما ينسجم مع الأهداف المشتركة في مجال التنمية المستدامة والتحول الطاقوي.

وتطرق الطرفان كذلك إلى “خطة ماتي”، التي أطلقتها إيطاليا لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال دعمها في تطوير مواردها الطبيعية، لاسيما في المجالات الطاقوية، وصناعة النفط والغاز، والبنى التحتية، وتنويع سلاسل الإمداد. بما يساهم في ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي هذا السياق، ثمن وزير الدولة الجهود الإيطالية الرامية إلى تعزيز شراكة قائمة على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية. خاصة في المجال الطاقوي الذي يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في القارة.

وسلط وزير الدولة الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر كمورد موثوق للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما تجاه إيطاليا. مبرزا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الجزائر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها غاز الميثان. وكذا البرامج البيئية التي يعتمدها مجمع سوناطراك، بما فيها مخطط التشجير وتقليص البصمة الكربونية.