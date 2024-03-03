عرقاب يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الأذربيجاني

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف. حيث بحث الطرفان فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى هذا اللقاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على هامش أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. و ذلك بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من الوزارة.

وأضاف البيان، أن الطرفان وقفا على ما تطرقت إليه مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2022 بالجزائر. على إثر زيارة العمل التي قام بها الوزير الأذربيجاني وسبل تفعيلها. كما إستعرض الوزيران فرص الإستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات. وكذلك سبل ووسائل تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية “سوكار”.

كما رحب الجانبان بعملية الحوار الدائم والمشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وبين دول “أوبك” والدول غير الأعضاء في “أوبك” من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والبعيد.