عرقاب يبحث سبل تعزيز التعاون الطاقوي والإستثمار مع بولندا

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، نائب وزير أملاك الدولة بجمهورية بولندا، غريغور فيرونا. الذي كان مرفوقا بمسؤولين عن مجمع البولندي “آزوتي” (Azoty) و مجمع “أورلان” (ORLEN). وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي.

تركزت المحادثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وفرص الشراكة والاستثمار بين مجمع سوناطراك والشركات البولندية الرائدة.، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز، التكرير، والبتروكيمياء. وصناعة المعدات.

وقد استعرض الطرفان مقترحات تقنية طموحة تشمل إنشاء مشروع مشترك في الجزائر لإنتاج الميثانول والميلامين. بالإضافة كذلك إلى بناء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك، وتطوير مشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنيات مبتكرة تساهم في خفض البصمة الكربونية. إلى جانب بحث آليات تكثيف التعاون وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية والتكوين.

كما تناول الجانبان آفاق التعاون في مجال الخدمات واللوجستيك، من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع بولندا ولاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال “GNL” وغاز البترول المميع (GPL) عبر البنية التحتية لمجمع “أورلان”. وتطوير استراتيجية مشتركة لتسويق المنتجات النفطية دوليا.

كما أبدى الطرفان اهتماما كبيرا بالتعاون في مجال تحلية مياه البحر، عبر إدخال التكنولوجيات البولندية عالية الكفاءة الطاقوية لتأمين التجهيزات وتطوير محطات التحلية بالجزائر.

من جهته، أكد وزير الدولة على أهمية الانفتاح على الخبرة البولندية في تحديث وعصرنة قدرات التكرير والبتروكيمياء الوطنية. وضرورة العمل على نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات البشرية. كما اتفق الطرفان على تكثيف التنسيق بين شركات البلدين لترجمة هذه المقترحات. إلى مشاريع استثمارية ملموسة تعزز الأمن الطاقوي وتفتح آفاقا جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن جانبه، أعرب غريغور فيرونا عن اهتمام شركات بلاده بتعزيز التعاون مع الشركات الجزائرية في قطاع المحروقات. مؤكدا التزامه بدعم المبادرات التي من شأنها توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين ولاسيما في مجال البتروكيمياء والاسمدة وتعزيز العلاقات التجارية مع مجمع سوناطراك.

