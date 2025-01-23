عرقاب يبحث فرص الإستثمار في الطاقة مع سلطنة عمان

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف راشد البداعي. مرفوقا بسعد سهيل بهوان، أحد المساهمين الرئيسيين في مجموعة سهيل بهوان القابضة، بحضور إطارات من الوزارة ومجمع سوناطراك.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة مخرجات زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى سلطنة عمان في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024. والتي أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

واستعرض الوزير عرقاب رفقة سفير سلطة عمان العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان في مجالات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة، وناقشا سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم التطرق إلى الشراكات القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان، سيما في قطاعات المحروقات والبتروكيماويات، مع التركيز على إنتاج الأسمدة، مثل الأمونيا واليوريا، وبحث آفاق توسيع الاستثمار في مشروع مصنع الأسمدة القائم في أرزيو بولاية وهران.

كما شكل اللقاء فرصة لاستكشاف إمكانيات الاستثمار المتاحة في الجزائر. خاصة في القطاعات ذات الصلة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بحيث تمت مناقشة التسهيلات والأطر القانونية والتنظيمية الجديدة التي أقرتها الجزائر بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

واختتم اللقاء بتجديد التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين الجزائر وسلطنة عمان، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

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