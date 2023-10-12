عرقاب يبحث فرص الاستثمار بين سوناطراك وإيني لزيادة الإنتاج والصادرات

إستعرض وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، رفقة الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي. حالة علاقات التعاون و الشراكة التي تربط سوناطراك بشركة إيني الإيطالية. واصفين إياها بالتاريخية و الممتازة، وكذا آفاق تعزيزها. في إطار الإتفاقيات الموقعة بين الشركتين.

وإستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي. اليوم الخميس بحضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ومسؤولين بالوزارة.

و تمحورت المناقشات حول المشاريع القائمة بين سوناطراك وإيني في مجال المحروقات و الهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة. وكذا فرص الاستثمار لزيادة الإنتاج والصادرات.

كما ناقش وزير الطاقة والمناجم والرئيس التنفيذي لشركة إيني الوضع الحالي للسوق الدولية للغاز الطبيعي وتطوره .وكذلك فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية بين سوناطراك وإيني على المستوى الدولي وفي مجال الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا.

قال الرئيس المدير العام لشركة إيني، إنه راضٍ جدا عن الشراكة بين سوناطراك وإيني، مُعبرا عن اهتمامه الشديد بتكثيف استثماراتها في الجزائر ومواصلة تطوير هذه الشراكة تحسبا لاطلاق مشاريع جديدة في الجزائر وعلى المستوى الدولي.