عرقاب يبحث فرص التعاون بين قطاع الطاقة والمناجم والمجمع الماليزي “ليون”

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن المجمع الماليزي “ليون”. بقيادة الرئيس المدير العام لمجمع ليون، تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام شانغ.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، فرص التعاون والإستثمار بين شركات قطاع الطاقة والمناجم والمجمع الماليزي ليون. ولاسيما في مجال استغلال الموارد المنجمية، على غرار الالمنيوم وخامات الحديد للإستغلال الصناعي.

كما أبدى المجمع الماليزي رغبته في استكشاف فرص للإستثمار وإقامة مشاريع صناعية في مجال صناعة الألمنيوم والحديد والصلب بالجزائر.

كما بحث الجانبان فرص التعاون والشراكة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ولاسيما في إطار إستراتيجية المجمع الماليزي لإقامة مشاريع صناعية هيكلية بالجزائر.