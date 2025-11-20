عرقاب يبحث مع الرئيس المدير العام لـ”ناتورجي” تعزيز الشراكة الطاقوية الجزائرية-الإسبانية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس المدير العام للشركة الإسبانية ناتورجي، فرانسيسكو ريناس.

وذلك بحضور سعادة سفير إسبانيا لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، إلى جانب إطارات من الوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان وضعية وآفاق التعاون القائم بين مجمع سوناطراك وشركة ناتورجي. خصوصا في مجال تسويق الغاز الطبيعي، مؤكدين على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين منذ سنوات طويلة.

وتم بحث سبل تعزيز هذا التعاون عبر توسيع نطاق المشاريع المشتركة واستكشاف فرص جديدة للاستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الدولة بمتانة العلاقات بين الشركتين، مؤكدا استعداد سوناطراك لتعميق الشراكة مع ناتورجي وتطويرها، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تعود بالفائدة المشتركة على الطرفين.

من جهته، عبّر فرانسيسكو ريناس، عن اعتزاز شركته بالعلاقة الطويلة والوثيقة التي تربطها بسوناطراك. مؤكدا حرص “ناتورجي” على توطيد وتوسيع التعاون مع الشريك الجزائري من خلال تطوير مشاريع جديدة في مجال صناعة النفط والغاز، بما يعزز مصالح الطرفين ويدعم مسار التعاون الطاقوي بين الجزائر وإسبانيا.