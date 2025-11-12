عرقاب يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون في مجالَي المحروقات والمناجم

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، وذلك بحضور إطارات من الجانبين.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد استعرض الجانبان حالة العلاقات الثنائية الجزائرية - الأمريكية وآفاق تعزيزها، ولا سيما في مجالي المحروقات والمناجم. إلى جانب بحث سبل توسيع التعاون نحو مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، على غرار صناعة المعدات والتجهيزات المرتبطة بصناعة النفط والغاز.

كما جدّد الطرفان – بهذه المناسبة – التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. في ظل التحولات العالمية التي تعرفها أسواق الطاقة والموارد الطبيعية، وبما يخدم مصالح البلدين ويكرّس التنمية المستدامة.

وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة على أهمية التبادلات والمشاورات القائمة بين الشركات الجزائرية والأمريكية، لا سيما بين سوناطراك وإكسون موبيل وشيفرون. داعيا إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة الخاصة بتقليل الانبعاثات.

وتطرق الطرفان أيضًا إلى إمكانيات التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير وتبادل الخبرات والتكوين في التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة بصناعة النفط والغاز. بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية ويعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا.

من جهتها، عبّرت سعادة السفيرة إليزابيث مور أوبين، عن ارتياحها لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. مشيدة بمناخ الأعمال الإيجابي الذي توفره الجزائر، وبالثقة التي تبديها المؤسسات الأمريكية تجاه السوق الجزائرية. مؤكدة اهتمام الشركات الأمريكية بتعزيز حضورها واستثماراتها في الجزائر من خلال شراكات طويلة المدى في مجالات صناعة النفط والغاز.